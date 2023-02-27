ثقافة وفنون > الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافي العربي
27/02/2023   10:07 ص

الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافي العربي

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القاهرة 06 شعبان 1444 هـ الموافق 26 فبراير 2023 م واس
احتفلت جامعة الدول العربية اليوم ، بيوم التراث الثقافي العربي ، تحت شعار ” التراث الشعبي في الوطن العربي ” .
وأكَّدت الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها خلال الاحتفال، أهمية الموروث الثقافي العربي، وإظهار قيمته التي تكمن في بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز بالماضي ومحاربة التشويه الذي استهدف التاريخ والحضارة العربية، مشددة على ضرورة خلق التواصل بين الأجيال، والتشجيع على الإبداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة .
وشارك في الاحتفال عدد من الدول الأعضاء، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومعهد المخطوطات العربية، والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم الإقليمي بالشارقة)، وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي العرب.

الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافي العربي

ثقافة وفنون
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