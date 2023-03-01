القاهرة 8 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس
افتتحت الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل “ATM Misr”, مصنعاً لتجميع حافلات النقل بمدينة السويس الجديدة في مصر، وبالتعاون الفني والتقني مع شركة “كينج لونج” الصينية.
حضر الافتتاح, نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية, الملحق التجاري بالسفارة زايد بن عبدالله الأسمري، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر, وعدد من المسؤولين المصريين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل “ATM Misr” الدكتور حامد المطبقاني, في كلمة بهذه المناسبة, إنّ هذا التحالف يأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية, وتحفيز الاستثمار الجريء.
وشهد حفل الافتتاح توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والشراكات الإستراتيجية بين الأطراف المساهمة في المشروع.
ويقع المصنع على مساحة 164 ألف متر مربع, ويضم خطوط إنتاج ومخازن ومبنى لطلاء الحافلات، ومناطق اختبار ومراقبة الجودة، إلى جانب المبنى الإداري.
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