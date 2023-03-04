واشنطن 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
احتفل برنامج زمالة النساء المبتكرات (empowerME ) بتخرج أول دفعة من سيدات الأعمال السعوديات، بحضور سمو نائب رئيس البعثة الأمير مصعب بن محمد بن فرحان، نيابةً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي البرنامج ضمن مبادرة تمكين التابعة للمجلس الأطلسي بالتعاون مع كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورج تاون، وبدعم من السفارة الأمريكية في الرياض، وبيبسيكو، وشركة يو بي إس، ولجنة المرأة في الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بالمملكة.
واستمر البرنامج لمدة عام، من مارس 2022 إلى مارس 2023، نالت المشاركات فيه على فرصة تعزيز خبراتهن وزيادة معرفتهن العملية وتطوير علاقتهن بين الأفراد والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية التي ستساعدهن على توسيع نطاق أعمالهن محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وشملت قائمة الخريجات: روان الخربوش المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة المتخصصة في طب الفضاء وهندسة الخلايا الجذعية لتطبيقات الرعاية، وريناد الجفري الرئيس التنفيذي لشركة تهدف إلى خلق فرص عمل في الصناعة العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة، وسمية الزامل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات ومؤسسة لشركتين ناشئتين تقنيتين في المملكة، وسارة بن لادن محللة بيانات ورائدة أعمال.
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