واس – الرياض + الوكاد
اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم عددا من الاوامر الملكية بتعيينات في عدد من الجهات الجكومية شملت تعيين الاستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيراً للإعلام.الدوسري وزيرا للاعلام وهو صحفي محترف عمل في عدد من الصحف السعودية ابرزها رئيسا لتحرير صحيفة الشرق الاوسظ وجاء تعيينه خلف للدكتور ماجد القصيي الذي شغل المنصب بالتكليف
كما شملت اوامر الملك تعيين كل من
المهندس / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء
حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
الفريق / محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.
راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
الدكتور / عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة .
اسماعيل ابن سعيد ابن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة .