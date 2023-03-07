ثقافة وفنون > متحف القران الكريم واجهة حضارية بالعاصمة المقدسة
07/03/2023   10:09 ص

متحف القران الكريم واجهة حضارية بالعاصمة المقدسة

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مكة المكرمة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واس
يتوافد العديد من الزوار من داخل مكة المكرمة وخارجها على متحف القران الكريم، الذي يُعد أحد المكونات الأساسية في مشروع حي حراء الثقافي، حيث يقع أسفل سفح جبل حراء.
ويُعد المتحف، الذي يزوره العديد من ضيوف الرحمن القادمين للعمرة والزيارة، أول متحف متخصص في القران الكريم في مكة المكرمة بجوار جبل حراء، الذي نزلت فيه أولى آيات القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ويضم المتحف مقتنيات مميزة ومجموعة من أنفس مخطوطات القرآن الكريم التي جرى كتابتها في العصور الإسلامية المختلفة، كما يُقدم لزواره شرحًا مطولًا عن كتاب الله تعالى يبين من خلاله عظمته وعالميته ومظاهر الاحتفاء والعناية به، وأثره في حياة المسلمين وفق أسلوب العرض الخاص بالمتاحف وعبر منظومة واسعة ومتكاملة من التقنيات الحديثة.

متحف القران الكريم واجهة حضارية بالعاصمة المقدسة

ثقافة وفنون
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