المنامة 12 مارس 2023 (شينخوا) أطلقت مملكة البحرين اليوم (الأحد) اسم “المنذر” وهو أول مشروع قمر صناعي بحريني بالكامل.
وكشف ممثل العاهل البحريني للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن نسبة الإنجاز في مشروع القمر الصناعي قاربت إلى نحو 35%، موضحا أن هذا المشروع يعد إنجازا جديدا لمملكة البحرين في مساعيها الجادة والمدروسة لتسخير قطاع الفضاء وتقنياته لخدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، كما أفادت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).
وأشار إلى أن تصميمات “المنذر” بحرينية بالكامل وبناءه يتم حاليا على أرض المملكة، وعلى يد نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجالات علوم وتقنيات الفضاء.
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد أن مشروع “المنذر”، والذي يأتي بعد نجاح مشروع القمر الصناعي “ضوء 1″، يهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات علوم المستقبل والعلوم المتقدمة ومنها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتي تشكل ركيزة أساسية في تقدم الدول.
وسيوفر القمر الصناعي الجديد بيانات فضائية عن البحرين سيتم تحليلها عن طريق استخدام مجموعة من الابتكارات البحرينية التي ستكون ضمن حمولة القمر الصناعي، وسيقوم “المنذر” بالتقاط صور للمملكة ومياهها الإقليمية، وجمع بيانات متنوعة ستساهم في تنفيذ دراسات وأبحاث لخدمة مختلف القطاعات الوطنية.
وأطلق القمر الصناعي “ضوء 1” في فبراير 2022، والذي يعتبر من الأقمار الصناعية النانوية الحديثة، ومهمته الرئيسة رصد ودراسة أشعة “جاما” الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية، وقد أطلقته شركة “سبيس إكس” الأمريكية عبر صاروخ “فالكون 9” إلى محطة الفضاء الدولية.
وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات والمشاريع في قطاع الفضاء، حيث كانت البحرين قد أعلنت في عام 2021 عن تجهيز مختبر تحليل كخطوة أولى لمركز تحليل البيانات والصور الفضائية لإجراء مختلف عمليات تحليل البيانات والصور الفضائية.
أما المملكة العربية السعودية فأعلنت في فبراير الماضي عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023، وسيرافق الرائدة ريانة برناوي، رائد الفضاء السعودي علي القرني للالتحاق بطاقم مهمة “AX-2” الفضائية بهدف بناء القدرات السعودية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية.
وفيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مطلع الشهر الجاري من ضمن فريق دولي في مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر ويشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.