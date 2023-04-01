بكين أول أبريل 2023 (شينخوا) انطلقت فعاليات المعرض الثقافي العربي يوم الجمعة الماضي في العاصمة الصينية بكين، بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس جامعة الدول العربية والذكرى الـ30 لإنشاء بعثة جامعة الدول العربية في الصين.
وقال أحمد شعيب، القائم بأعمال بعثة جامعة الدول العربية في بكين، في خطاب ترحيبي ألقاه خلال حفل الافتتاح للمعرض إن هذا المعرض يعكس السعي الدائم لجامعة الدول العربية من أجل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع الشعوب الصديقة في جميع أنحاء العالم ولا سيما الشعب الصيني.
ويهدف المعرض إلى توفير منصة لتعزيز التفاهم والتعاون الثقافي بين الصين والدول العربية، فضلا عن السعي لإبراز تنوع الثقافة العربية، وتقديم فرصة فريدة للجمهور الصيني لفهم الثقافة العربية.
وتضم المعروضات حرفا فنية متميزة من كل أعضاء جامعة الدول العربية.