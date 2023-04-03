دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — من الصحراء إلى الجبال والسهول والشواطئ، تزخر المملكة العربية السعودية بأشكال الطبيعة المتفردَة، إذ تتناغم بيئتها الثرية، وترسم لوحات طبيعية ساحرة لا يمكن مشاهدة مثيلًا لها سوى بأماكن قليلة من حول العالم.
وكعادتها، كانت مدونة رحلات السفر الفنلندية، لورا ألهو، والتي اتخذت من المملكة العربية السعودية مقرا لها منذ عام 2008، تستكشف المواقع والوجهات التي تُعد بمثابة جواهر مخفية عن الأنظار في البلاد، عندما صادفت مشهدًا مثيرًا للدهشة، أي واحة على شكل قلب تتوسط الكثبان الرملية بالصحراء السعودية.
وتحكي ألهو عن هذا الاكتشاف لموقع CNN بالعربية قائلة: “كنت بصدد استكشاف المناطق الواقعة شمال العاصمة الرياض، عندما لفت انتباهي مشهد الكثبان الرملية الحمراء على خرائط غوغل”.
وتُضيف: “لاحظت وجود العديد من البحيرات والواحات المخبأة وسط الكثبان الرملية، وشرعت في محاولة العثور عليها”، موضحة أنّ البركة كانت مخفية كليًا عن الأنظار، ولافتة إلى أنّها، حتى اللحظة الأخيرة، لم تدرك أنّها موجودة.
وتصف مشهد الغروب عند هذه الواحة بأنه “مليء بالحياة”، إذ تزينّت الواحة الخضراء وسط الكثبان الحمراء بألوان مثيرة للإعجاب.
وتذكر: “كان من الرائع التجول حول هذا الموقع البكر، حيث اتخذته العديد من الطيور ملجأ لها”، موضحة أن الموقع يُعد مثاليًا للتخييم.
وعبر مدونتها الخاصة على موقع “انستغرام”، والتي تُعرف باسم “Blue Abaya”، أي “العباءة الزرقاء”، شاركت ألهو مع متابعيها صورًا لهذا الموقع الذي يتخذ من الأعلى شكل قلب.