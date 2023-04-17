بكين 17 أبريل 2023 (شينخوا)
ما مقدار الأمطار التي ستجلبها الأعاصير هذا العام؟ سيتمكن علماء صينيون من الإجابة على مثل هذا السؤال بشكل أكثر دقة في المستقبل بفضل إطلاق القمر الاصطناعي فنغيون -3 جي يوم الأحد الماضي، وهو قمر اصطناعي مخصص لقياس معدلات هطول الأمطار على الكرة الأرضية.
ومع عمر افتراضي يبلغ ست سنوات، يعد القمر الاصطناعي الجديد أول قمر اصطناعي في البلاد يسمح للعلماء بمراقبة هطول الأمطار على الأرض من الفضاء، وهو أحد ثلاثة أقمار اصطناعية مماثلة فقط في العالم. وطوره معهد تابع للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، فيما ستبني هيئة الأرصاد الجوية الصينية نظامه الأرضي وتشغله.
وقال تشن تشن لين، رئيس المرصد المركزي للأرصاد الجوية، إن القمر الاصطناعي الجديد، وهو العضو الـ20 في سلسلة أقمار فنغيون الاصطناعية، سيسلط الضوء على قوة شبكة الأقمار الاصطناعية الصينية للأرصاد الجوية في المدار المنخفض ويحسن بشكل كبير قدرة الإنذار المبكر من العواصف المطيرة العالمية.
وفي الماضي، كان يتم الحصول على بيانات هطول الأمطار بشكل رئيسي عن طريق مقاييس المطر الأرضية والرادار، بيد أنه كان من الصعب الحصول على معلومات واسعة النطاق وعالية الدقة بسبب النقص في المعدات والتوزيع غير المتكافئ لها.
وقال تشانغ بنغ، نائب مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر الأقمار الاصطناعية، إن الأجهزة الأرضية لديها نقاط عمياء، ولكن الأقمار الاصطناعية في الفضاء تستطيع تصحيح هذا العيب، ما يجعل البيانات متاحة للأماكن التي تكون فيها القياسات الأرضية متناثرة.
ومن أجل زيادة دقة مراقبة هطول الأمطار والإنذار المبكر، قام العلماء أيضا بتركيب رادار ثنائي التردد على القمر الاصطناعي لقياس هطول الأمطار، ما سيمكن القمر الاصطناعي من مراقبة الرذاذ بدقة حتى على ارتفاع 407 كيلومترات.
وقال تشيان بين، كبير مصممي القمر الاصطناعي، إن القمر الاصطناعي يتبنى مدارا منخفض الميل، حيث تصل درجة الميل إلى 50 درجة. وسيوفر بيانات هطول الأمطار بشكل رئيسي في نطاق خط عرض 50 درجة شمالا إلى خط عرض 50 درجة جنوبا.
وفي غضون الأشهر الستة المقبلة ، سيخضع القمر الاصطناعي لاختبارات في المدار وسيواجه تحديات ناجمة عن الكوارث الجوية مثل العواصف المطيرة والأعاصير في موسم الفيضانات القادم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.
وتمتلك الصين حاليا ما مجموعه ثمانية أقمار اصطناعية للأرصاد الجوية من طراز فنغيون في المدار، والتي توفر منتجات وخدمات البيانات إلى 126 دولة ومنطقة.