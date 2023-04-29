أبوظبي 28 أبريل 2023 (شينخوا) أبرمت شركتا ((مونارك)) الإماراتية لتصنيع الطائرات و((إيهانغ القابضة)) الصينية الرائدة في تقنيات المركبات الجوية ذاتية القيادة والمدرجة في ناسداك، إتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج طائرات وطائرات بلا طيار (مسيرات) تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة لنقل الركاب والبضائع في أبوظبي، حسب ما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم (الجمعة).
وقال المكتب في بيان رسمي اليوم إن الشركتين ستقومان بتصنيع الطائرات والمسيرات العاملة بالطاقة الكهربائية، وإنشاء مركز التحكم لإدارة المسارات الجوية باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي، وإنشاء البنية التحتية ومنصات الإقلاع والهبوط والمرافق الخاصة بتسيير رحلات الطائرات والمسيرات المستدامة.
ونقل البيان عن وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي قوله إن “هذه الشراكة مع ((إيهانغ)) الصينية تعكس تطور البنية التحتية للصناعات المتقدمة والذكية والأطر التشريعية والتنظيمية في إمارة أبوظبي، والتي توفر بيئة جاذبة للابتكارات والاستثمارات في الصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجي”.
بدوره، قال حسين العميرة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ((مونارك))، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إن “المشروع يسهم في تحقيق نقلة نوعية لمستقبل النقل في إمارة أبوظبي… حيث يعكس مفهوماً جديداً لمستقبل نقل الركاب والبضائع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمدعومة بمصادر طاقة مستدامة خالية من انبعاثات الكربون ومن خلال استخدام تقنيات المسيرات والذكاء الاصطناعي”.
ويؤسس المشروع لبنية تحتية متطورة لمنصات الإقلاع والهبوط ونظام متقدم لإدارة الطيران يتمتع بتقنيات استخدام طائرات بلا طيار تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية المستدامة باستخدام تكنولوجيا التحكم الذاتي والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والشراكة مع العديد من الجهات المحلية في أبوظبي، وفق البيان.