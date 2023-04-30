أخبار > إيران تجلي 65 مواطنا من السودان بمساعدة السعودية
30/04/2023   10:16 ص

إيران تجلي 65 مواطنا من السودان بمساعدة السعودية

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طهران 29 أبريل 2023 (شينخوا) أجلت إيران 65 مواطنا من السودان بمساعدة السعودية، وفقا لما قاله ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم (السبت).

قال كنعاني في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، إنه تم نقل الإيرانيين الذين تم إجلاؤهم بأمان من الخرطوم إلى بورتسودان‎ ثم إلى مدينة جدة بالسعودية.

وخلال الإشادة بالحكومة السعودية “لتعاونها الفعال” والحكومة السودانية لمساعدتها خلال عملية الإجلاء، قال كنعاني إنه تم القيام بالترتيبات اللازمة لنقل من تم إجلاؤهم من السعودية إلى إيران.

توصلت إيران والسعودية في مارس إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والبعثات في البلدين في غضون شهرين.

وفي 6 أبريل، أعلن البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل فوري.

إيران تجلي 65 مواطنا من السودان بمساعدة السعودية

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