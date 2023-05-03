التقى صاحب السمو الملكي الأمير المهندس سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز مُحافظ الطائف أمس أعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمُهندسين بالطائف ، والذين قدموا للسلام على سموه واسِتعراض المهام و الأعمال التي تُقدمها اللجنة .
واستمع سمو محافظ الطائف لشرح عن مهام ومسؤوليات وأعمال اللجنة من رئيس اللجنة التنسيقية، المهندس عبدالله الزهراني مشيدا سموه بالجهود التي تقع على عاتق المُهندسين السعوديين وما يُقدمون من أعمال في سبيل تطوير وتخطيط مُدنهم . مُتطلعآ سموه لعقد عدد من الورش تُحاكي وتُناقِش شتى الجوانب لإعادتها بشكل يليق بالمحافظة والخروج بتوصيات تخدم الطائف وسكانها وزوارها. مُبديآ إستعداد سموه للدعم بكل ما يخدمها ويحقق لها النجاح لتطوير الطائف . لافتا سموه قُدرة الشباب السعودي على تطوير مدنهم وتخطيطها بالشكل الجيد لوجود كفاءات عالية من التدريب والخبرات.