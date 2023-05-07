أبها 17 شوال 1444 هـ الموافق 07 مايو 2023 م واس
تتميز منطقة عسير بمناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة ومنتزهاتها الجميلة والمتعددة، تلك الحزمة من المزايا جعلتها وجهة مفضلة لعشاق السياحة والترفيه، والطبيعة البكر، وهواة الرحلات البرية، والكشتات.
وتأتي الأودية الخضراء بمزارعها وأشجارها وبساتينها وجريان سيول الشلالات المنحدرة من سفوح الجبال الشاهقة والمنتشرة في جميع محافظات ومراكز المنطقة مقصدًا لعشاق السياحة الريفية، خاصة هذه الأيام التي تشهد فيها عسير استمرار تساقط أمطار الخير والبركة التي عم نفعها جميع مناطق المملكة.
عدسة “واس” رصدت مشاهد من الطبيعة البكر الخلابة في عدد من أودية منطقة عسير، واستمتاع السياح والأهالي وعشاق الرحلات البرية والطلعات بالمناظر الخلابة وبخرير الشلالات المنحدرة من سفوح الجبال، وجمال خضرة مدرجاتها ومزارعها وبساتينها, في مشهد بانورامي زاده روعة ظهور وأفول قوس قزح بين الفينة والأخرى وامتزاج أشعة الشمس مع خضرة المكان في أجواء ساحرة فاتنة.
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