لوس انجليس 8 مايو 2023 (شينخوا) قالت وكالة ((ناسا)) الأمريكية يوم الاثنين إنها أطلقت قمرين صناعيين صغيرين من فئة “كيوب سات” في المدار لدراسة الأعاصير والعواصف، ما يمثل أول زوج من هذه الفئة.
وأُطلق الزوج على متن الصاروخ “إليكترون” من مجمع إطلاق روكيت لاب في ماهيا بنيوزيلندا يوم الأحد.
ونجح أعضاء الفريق في إجراء الاتصالات بالقمرين يوم الاثنين.
ويأتي القمران الصناعيان ضمن كوكبة من أربعة أقمار متطابقة من فئة “كيوب سات” صُممت لمراقبة الأعاصير المدارية في مدار أرضي منخفض مائل وفريد فوق المناطق المدارية للأرض وهو مدار يسمح لها بالسفر فوق أي عاصفة معينة حوالي مرة واحدة في الساعة، وفقا لوكالة ((ناسا)).
وقالت كارين سان جيرمان، مديرة قسم علوم الأرض في مقر ((ناسا)) في واشنطن، إن توفير المزيد من التصوير المتكرر سيساعد في تحسين الوعي بالوضع عند تشكل الأعاصير، مضيفة أن “البيانات ستوفر معلومات للنماذج التي تساعدنا في تحديد كيفية تغير العاصفة بمرور الوقت، مما سيساعد بدوره في تحسين تنبؤات شركائنا مثل المركز الوطني للأعاصير ومركز التحذير المشترك من الأعاصير”.