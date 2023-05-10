نبع 20شوال 1444هـ الموافق 10مايو 2023م واس
أقامت جمعية الدعوة بينبع الصناعية الحفل الختامي لعام ٢٠٢٢م لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم والشرعية وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع المهندس / عبد الهادي الجهني والراعي الرسمي للأكاديمية / سليمان الحصين رئيس مؤسسة صندوق موظفي بر سابك وعدد من المسئولين في مجال العمل الخيري وشمل الحفل الذي حضره 220 شخصا عرضا تعريفيا للأكاديمية وعدة عروض وكلمات وفقرات من أبنائها وكذلك كلمة لمديرها التنفيذي الدكتور حبيب الرحمن حنيف الأستاذ المشارك في كلية الآداب بجامعة طيبة وتم تكريم الخريجين من الأكاديمية والمعلمون والمشاركون في المسابقات والأنشطة البالغ عددهم ١٠٦ شخص وكذلك تكريم راعي الحفل والراعي الرسمي للأكاديمية وأختتم اللقاء بصور جماعية للمكرمين مع ضيوف الحفل .
- البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يطلقان هاكاثون مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي
- الحفل الختامي لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية
- هبوط ناجح لمركبة فضاء صينية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام
- ناسا تطلق أول قمرين صناعيين صغيرين لمراقبة العواصف في المدار
- ممثلون عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة
- موعد إطلاق المركبة التي ستحمل أول سعودية إلى الفضاء
- الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للمسكوكات الإسلامية
- أودية عسير وجهة لعشاق الطبيعة البكر وهواة الرحلات
- بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة
- في قطر اليوم جمعية التاريخ والآثار لدول التعاون العربية تبدأ مؤتمرها ال 22