ثقافة وفنون > الحفل الختامي لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية
10/05/2023   9:39 ص

الحفل الختامي لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية

+ = -
87

نبع 20شوال 1444هـ الموافق 10مايو 2023م واس
أقامت جمعية الدعوة بينبع الصناعية الحفل الختامي لعام ٢٠٢٢م لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم والشرعية وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهئية الملكية بينبع المهندس / عبد الهادي الجهني والراعي الرسمي للأكاديمية / سليمان الحصين رئيس مؤسسة صندوق موظفي بر سابك وعدد من المسئولين في مجال العمل الخيري وشمل الحفل الذي حضره 220 شخصا عرضا تعريفيا للأكاديمية وعدة عروض وكلمات وفقرات من أبنائها وكذلك كلمة لمديرها التنفيذي الدكتور حبيب الرحمن حنيف الأستاذ المشارك في كلية الآداب بجامعة طيبة وتم تكريم الخريجين من الأكاديمية والمعلمون والمشاركون في المسابقات والأنشطة البالغ عددهم ١٠٦ شخص وكذلك تكريم راعي الحفل والراعي الرسمي للأكاديمية وأختتم اللقاء بصور جماعية للمكرمين مع ضيوف الحفل .

الحفل الختامي لأكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1945178.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *