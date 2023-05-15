بكين 15 مايو 2023 (شينخوا) صمم باحثون صينيون نوعاً من واجهات الشم اللاسلكية لتطبيقات الواقع الافتراضي، وفقاً لمقال بحثي نُشر مؤخراً في مجلة اتصالات الطبيعة.
وتتيح واجهة الشم الناعمة والمصغرة للمستخدمين أن يشموا أنواعا مختلفة من الروائح، مثل إكليل الجبل والموخيتو والبان كيك والدوريان.
وفي السابق، تم تطوير أنظمة واجهة الإنسان والحاسوب التي تحاكي الرؤية والصوت واللمس في الواقع الافتراضي، فيما غابت الأنظمة ذات التغذية الراجعة الشمية.
ووفقاً للمقال، قام الباحثون من جامعة بيهانغ وجامعة مدينة هونغ كونغ بتحسين اختيار المواد وتخطيط التصميم وإدارة الطاقة. وأظهرت مولدات الروائح أداءً متميزاً في جوانب مختلفة، بما في ذلك معدل الاستجابة، والتحكم في تركيز الرائحة، والتشغيل المستمر طويل الأمد، والاستقرار الميكانيكي أو الكهربائي العالي، وانخفاض استهلاك الطاقة.
وأضاف المقال أن ثمة خيارين لواجهة الشم، أحدهما مزود بمولد الرائحة بمقياس ملليمتر، والذي يتصل مباشرةً بالجلد تحت الأنف ويوفر خيارين للرائحة، والآخر هو قناع ناعم ينتج تسع روائح مختلفة.
وأظهر الباحثون قابلية الواجهة لتخصيص 30 رائحة مختلفة بما في ذلك الأناناس والزنجبيل والشاي الأخضر والكراميل والحلوى.
وتعتبر واجهات الشم الناعمة ذات إمكانات كبيرة في التطبيقات العملية مثل الترفيه والتعليم وواجهات الإنسان والآلة.