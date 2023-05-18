الرياض – واس
عدت وزارة الإعلام مركزًا إعلاميًا متكاملًا في قاعة ليلتي بجدة، لمواكبة أعمال القمة العربية الـ(32) التي تستضيفها مدينة جدة بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة.
ويحتوي المركز الإعلامي على أحدث التقنيات الفنية والمكتبية كإستوديوهات التصوير ومايتعلق بها من ديكورات وإضاءات، فيما يشارك في المركز وكالة الأنباء السعودية، والتلفزيون السعودي، ومجموعة من القنوات والصحف العربية والأجنبية، لمواكبة أعمال القمة العربية العادية.
ويشتمل المركز أيضاً على مجموعة أجنحة الشركاء تمثل في : الشريك الإستراتيجي ( نيوم )، وشركاء معارض الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وشركة البحر الأحمر الدولية، إلى جانب مشاركة الممكن الرقمي للمركز الإعلامي شركة الاتصالات السعودية.