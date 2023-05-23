أسونسيون – واس
التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة أسونسيون، اليوم، معالي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي السيد لويس البرتو كاستيليوني، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين.
كما التقى معاليه اليوم، بمعالي نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي السفير راؤول سيلفيرو سيلفاغني، وتم استعراض العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك والتنسيق الثنائي.
وقد أقام معالي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي مأدبة غداء على شرف معاليه والوفد المرافق.
حضر اللقاءات ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى جمهورية الباراغواي حسين عسيري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.