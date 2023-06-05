لرياض 16 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 05 يونيو 2023 م واس
وقّع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” اليوم، مذكرةَ تفاهمٍ مع “المركز الوطني للنخيل والتمور” ، تعضيدًا لخدمة المجتمع، ورفع مستوى التنسيق والتعاون في مجالات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز “وقاء” المهندس أيمن الغامدي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران.
وأوضح المهندس الغامدي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من توجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة في تعزيز العمل على العوامل المشتركة بين مراكز الوزارة، وصولاً للغايات والأهداف البينية لضمان استدامة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المذكرة تهدف لتعزيز الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية، وتنظيم الأعمال وتطوير التعاون بين الجانبين في قطاع النخيل والتمور وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.
ومن جانبه ثّمن النويران، الشراكة بين الطرفين بصفتها نموذجًا مثاليًا للتكامل بين أطراف منظومة الوزارة، مبينًا أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز تكامل المعلومات والبيانات المتعلقة بالنخيل وآفاتها، إضافةً إلى تبادل الخبرات والكوادر البشرية في المجالات الفنية والتقنية والعلمية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية المركز في تحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع جودة قطاع النخيل والتمور بالمملكة.
وتضمنت المذكرة إسناد إدارة قسم وقاية النباتات في المركز الوطني للنخيل والتمور بالأحساء ومختبر المكافحة الحيوية بالقطيف بجميع ممكناتها إلى مركز وقاء، والتنسيق لتكامل تنفيذ الأعمال الميدانية مع المزارعين بين الطرفين ودعمهم لتمكينهم من تحقيق المتطلبات والاشتراطات الصحية لمصدّري التمور، وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون والتأكد من إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة.
يشار إلى أن مركز “وقاء” يواصل تطوير علاقاته مع الجهات ذات المنفعة المتبادلة لتحقيق أهداف المركز وضمان استدامة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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