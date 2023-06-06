ذهبت جائزة كتاب العام في دورته التاسعة الممولة من بنك الرياض، التي يمنحها أدبي الرياض كل عام لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية عن مجمل إصداراته في عامي 1436 و1437. ويذكر أن إصدارات مركز الملك عبدالله الدولي بلغت في السنتين 1436 – 1437 أكثر من 80 كتاباً كان آخرها «الاختبارات اللغوية، المعجم التاريخي، رسائل العربية إلى ماليزيا».
أيقن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- أهمية العناية باللغة العربية، وضرورة بذل الجهود الواعية والمدروسة للمحافظة عليها، ولذلك فقد أصدر أمره السامي الكريم رقم 7231، وتاريخ 23/7/1429هـ القاضي بالموافقة على إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة للمحافظة على هذه اللغة، ودعمها ونشرها، وتكريم علمائها.
وقد حظي إنشاء هذا المركز العلمي بإشادة الكثير من المهتمين باللغة العربية، وثنائهم العاطر على ما اتصف به الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- من بعد نظر، وحكمة سديدة، ورغبة أكيدة في سعيه نحو الحفاظ على اللغة العربية التي تعد وعاء الدين الإسلامي الحنيف، ولغة القرآن الكريم.
يقوم شعار مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على رسم حرف الضاد المتكرر أربع مرات في الشعار؛ ليرمز إلى اللغة العربية الشهيرة بلغة الضاد؛ حيث إنه الحرف الوحيد الذي لا يوجد في لغة غيرها. ويجسد اللون الأخضر الذي رسم به حرف الضاد الدلالة على النضارة والحيوية، كما هو حال اللغة العربية، المتسمة بالتجدد والحيوية في عصورها المختلفة.