الرياض 24 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 13 يونيو 2023 م واس
يتنافس 186 موهوباً وموهوبةً خلال المرحلة الثانية من التدريب المكثف بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، لاختيارهم كممثلين للمنتخبات السعودية العلمية للمنافسات العالمية في 6 مجالات هي: الرياضيات، الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والمعلوماتية.
ويُعد برنامج التدريب المكثف، الذي ينفذ على مرحلتين، بدأت في 2 / 2 / 2023 وتستمر حتى 23 / 8 / 2023، أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبيادات الدولية، يخضع فيه الطلبة لتدريبات وتأهيل عالٍ بشراكة مع عدد من الجهات، في مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، ويتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة.
وبينت “موهبة” أن الطلبة الذين يتم اختيارهم لتمثيل المملكة في الأولمبيادات الدولية يمرون بمراحل تدريبية وتأهيلية عالية، تبدأ من خلال مسابقة موهوب أو بيبراس، ثم تنطلق إلى أن يتم اختيارهم ضمن الفريق الذي يمثل الوطن”.
وقالت :” ومن ثم تبدأ رحلة أخرى من التدريب بعد اختيارهم، إذْ يخضعون إلى تدريب عالٍ أكبر ومستمر لا يتوقف، يضاف لهم مختلف المعارف والمهارات الشخصية التي تمنحهم القدرة على المشاركة والفوز والتمثيل المشرف للوطن”.
وأشار إلى أن الملتقى الذي ينطلق في الرياض يضم طلبة من التخصصات العلمية، موزعين على التخصصات المستهدفة؛ بواقع 38 في الرياضيات، و38 في المعلوماتية، و34 في الكيمياء، و25 في الفيزياء، و26 في الأحياء، و25 في العلوم، ويقوم على تدريبهم نخبة من المدربين السعوديين الدوليين؛ بواقع 8 ساعات يومياً، وبمجموع يصل إلى 458 ساعة تدريبية لكل تخصص، ويشتمل على برنامج إضافي لتعليم اللغة الإنجليزية، وبرنامج لتنمية المهارات الحياتية للطلبة، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله، ويهدف إلى استكمال الموضوعات العلمية الخاصة بالخطط التدريبية لكل تخصص، بالإضافة إلى ترشيح الطلبة المشاركين في المنتخبات العلمية للمنافسة في المحافل الدولية.
وفي ذات السياق، أنهى المنتخب السعودي للأحياء، المعسكر التدريبي المكثف، الذي أقيم في دولة هنقاريا بمدينة سيجيد خلال الفترة من 22 مايو إلى 1 يونيو 2023، استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد الدولي الـ34 للأحياء الذي سيقام في إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة من 3 إلى 11 يوليو المقبل، تضمن 10 جلسات تدريبية؛ مدة كل جلسة 8 ساعات، بمجموع 80 ساعة تدريبية، تولى التدريب فريق من المختصين ممن لديهم خبرات وتجارب ناجحة في الأولمبياد الدولي للأحياء، كما اشتمل المعسكر على العديد من الاختبارات للوقوف على مستوى الطالب، وذلك برعاية من صندوق البيئة السعودي.
كما يقيم فريق الكيمياء معسكراً تدريبياً في مدينة بودابست خلال الفترة من 2 إلى 16 يونيو 2023؛ استعداداً للمشاركة في الأولمبياد الدولي الـ55 للكيمياء الذي سيقام في سويسرا– زيورخ خلال الفترة من 16 إلى 26 يوليو المقبل، برعاية من بنك الرياض، ويشمل المعسكر تدريباً عملياً عالي المستوى؛ بهدف رفع مستوى الطلبة في الجانب العملي قبل خوض هذه المنافسة الدولية.
يذكر أن برنامج التدريب المكثف الذي يخضع له طلبة الأولمبيادات الدولية، هو ملتقى تدريبي تفرغي طويل المدة، يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود في التدريب العملي، حيث يتم تفريق الطلبة على فترات، ويكون التدريب في التخصصات المستهدفة (الرياضيات– العلوم– الفيزياء– الأحياء– الكيمياء– المعلوماتية)، ويأتي في إطار الاستعداد لمشاركات المنتخبات السعودية في المسابقات العلمية الدولية المقبلة، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة “موهبة”، لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المادة التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية، تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية، وإعداد جيل مؤهل من العلماء لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.
- اليوم العالمي للتبرع بالدم.. حشد الدعم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية
- تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات السعودية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي
- اختتام أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر بإصدار “إعلان الرياض
- دعم إنشاء هيئة رقابة على الذكاء الاصطناعي
- وزير العدل: نظام المعاملات المدنية يأتي تتويجاً لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها سمو ولي العهد بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة
- ولي العهد إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية
- سمو ولي العهد: نظام المعاملات المدنية يُمثِّل نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي
- 186 موهوباً وموهوبةً يتنافسون لاختيارهم في المنتخبات السعودية العلمية
- تأثير الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة
- اتفاقيات بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في مؤتمر الأعمال العربي الصيني