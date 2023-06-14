الرياض 13 يونيو 2023 (شينخوا) اختتم مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر يوم أمس (الاثنين) في السعودية بإصدار “إعلان الرياض”.
ويعتبر المؤتمر الأكبر من نوعه، والأول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، ونظمته وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية يومي 11 و 12 يونيو، بحسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
وتوصل الجانبان العربي والصيني في ختام المؤتمر إلى “إعلان الرياض”، الذي تضمن تسعة بنود رئيسية شملت تعزيز الشراكات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل البحوث والابتكارات العلمية، وتنظيم برامج التأهيل والتدريب لتعزيز رأس المال البشري، وتفعيل التعاون لتحقيق استقرار السوق، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 4500 مشارك ومشاركة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والمختصين والمبدعين وقادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من 26 دولة لرسم طريق المستقبل الاقتصادي بين الدول العربية والصين.
وشهد اليوم الأول إبرام 23 صفقة بقيمة إجمالية زادت على 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين، شملت اتفاقية بقيمة 5.6 مليار دولار بين وزارة الاستثمار وشركة ((هيومان هورايزونز)) الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية ((HiPhi))، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، إلى جانب اتفاقيات أخرى وقعتها وزارة الصناعة وشركة ((هيبوبي)) للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، وعدد من الجهات الأخرى المشاركة في الحدث.
وجاء المؤتمر ليتناغم مع تنام مشهود في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين و السعودية، بمعدل نمو بلغ 30 % مقارنة بالعام 2021.
وستعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الصين عام 2025، وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه في ختام أعمال المؤتمر.