الرباط 01 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 19 يونيو 2023 م واس
التقى رئيس قطاع الثقافة والاتصال بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور محمد زين العابدين، أمس ببرازيليا، عددًا من المسؤولين بمؤسسات وهيئات ثقافية بالبرازيل لمناقشة آفاق التعاون بين المنظمة وهذه المؤسسات.
كما عقد سلسلة لقاءات مع الجامعيين والمفكرين والمبدعين من البرازيل وبلدان من أمريكا اللاتينية، حيث تم الاتفاق على إنشاء شبكة دولية للعمل ضمن نطاق الإيسيسكو وفي سياق شراكاتها العلمية والثقافية والفنية الدولية.
كما اتفق الدكتور زين العابدين مع مسؤولي مؤسسة المعارض إيبيري كامارغو، على إقامة معارض دولية مشتركة بين الإيسيسكو والمؤسسة التي تعمل مع كبريات المؤسسات والشركات العالمية، فضلًا عن مشاركته في حفل اختتام المعرض الدولي للفن المعاصر الذي تعاونت الإيسيسكو في تنظيمه مع الجامعة الاتحادية ريو غراندي دو سول.
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