ثقافة وفنون > أول قاضية فيدرالية مسلمة في أمريكا
25/06/2023   9:06 ص

أول قاضية فيدرالية مسلمة في أمريكا

Nusrat Choudhury, a nominee to serve as a federal judge in the Eastern District of New York, appears before the U.S. Senate Judiciary Committee in Washington, D.C. on April 27, 2022. U.S. Senate/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE
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وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين محامية الحقوق المدنية، نصرت تشودري، قاضية بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، لتكون أول قاضية فيدرالية مسلمة في الولايات المتحدة.
ووفقا لموقع ” الحرة” ، فقد عينت تشودري، التي رشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49، وفق نتيجة التصويت الخميس على موقع الشيوخ الأميركي الإلكتروني.
وأكد المجلس تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في إيلينوي.
ورحب زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، بتعيين تشودري، وكتب في تغريدة على تويتر “إنها تدخل التاريخ كأول أميركية من بنغلاديش وأول امرأة أميركية مسلمة تعمل كقاضية فيدرالية”.
وأضاف أنه كان فخورا بالتوصية بها للرئيس الأميركي، جو بايدن.
والأربعاء، أبدى السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، معارضته لترشيح تشودري بسبب دعمها لإصلاح العدالة الجنائية.
وقال السيناتور في بيان: “بعض تصريحات السيدة تشودري السابقة تشكك في قدرتها على أن تكون غير متحيزة تجاه عمل إنفاذ القانون الشجاع لدينا”.
وقضت تشودري، وهي أميركية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.
وكان بايدن عين أيضا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي، الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية، في عام 2021.

أول قاضية فيدرالية مسلمة في أمريكا

ثقافة وفنون
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