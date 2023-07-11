لانتشو 11 يوليو 2023 (شينخوا) توافق ممثلون من الشركات ومعاهد البحوث في الصين والسعودية على زخم نمو جديد في التعاون الثنائي وهي الصناعة الخضراء بينها مكافحة التصحر والتقنية الزراعية الجديدة وغير ذلك.
جاء ذلك من الدورة الـ29 لمعرض لانتشو الصين للاستثمار والتجارة المقامة في مدينة لانتشو حاضرة مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، حيث أقيم المعرض أثناء الفترة بين يومي 6 و10 يوليو الجاري، وتكون السعودية وتايلاندا دولتين كضيف الشرف لهذه الدورة.
قال صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، في ندوة مكافحة التصحر والتعاون الصناعي الأخصر بين الصين والسعودية، إن مقاطعة قانسو الصينية والسعودية تواجهان آفاقا واسعا للتعاون في مكافحة التصحر واستخدام الموارد المائية وتطوير الطاقة الجديدة وغير من ذلك.
تعد مقاطعة قانسو مقاطعة مهمة لمكافحة التصحر في الصين، كما تعد منطقة نموذجية للتنمية المتكاملة بين مكافحة التصحر والصناعة الخضراء، مع أن تشهد المقاطعة انخفاضات مستمرة في الأعوام الأخيرة في مساحة الأرض المتصحرة والأرض الرملية.
إلى جانب ذلك، ظلت المقاطعة تنشط في التعاون الدولي لمكافحة التصحر، لتصبح واحدة من القواعد الدولية لتبادل المعلومات والتجارب في هذا الجانب. وقد عرضت المقاطعة في معارض دولية تقنياتها المتعددة بينها مكافحة التصحر بحواجز مربعة من القش لمكافحة اجتياح الرمال وإعادة تربية النباتات والري الموفر للمياه وغير من ذلك.
أكد هشام خياط، مستشار المدير التنفيذي في المركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على أن مقاطعة قانسو تحتضن تجارب غنية في تحقيق الصناعة الخضراء ومكافحة التصحر والوقاية من التصحر، معربا عن تطلعاته والمركز إلى التوقيع على مذكرة التفاهم حول تربية الأكفاء في هذا الجانب، علاوة على تعميق التعاون والتبادل المشترك.
إلى جانب ذلك، قال يانغ تيان يوي، نائب مدير معهد العلوم الزراعية في مقاطعة قانسو، إن المعهد يقوم بتعاون واسع حول التقنيات الزراعية مع المؤسسات العلمية في مناطق بآسيا الوسطى والغربية.
وذكر يانغ أن المعهد يأمل في تقوية التعاون مع السعودية في مجالات إصلاح أنواع البذور المزروعة وتطوير الزراعة الموفرة للمياه وتربية أنواع جديدة للطماطم .
هذا ويعد معرض لانتشو الصين للاستثمار والتجارة منصة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري الخارجي في غربي الصين. وشارك أكثر من 1600 شركة من داخل وخارج البلاد في هذه الدورة. ■