تشارك 56 دولة في الاجتماع التشاوري الخامس بين اللجنة الإسلامية للهلال الأحمر الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الدولي في دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي تحتضنه مدينة جدة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 27 يوليو.
اثنتا عشر دولة ستقدم عبر ممثليها عن جمعيات الهلال الأحمر تجاربها في الأعمال الإنسانية حيث ستقدم نيجريا آلية التأهب للأزمات وتقدم بنجلاديش نماذج من خطط الطوارئ وتطرح قطر طرق الشراكات في العمل الإنساني الدولي وتتناول أذربيجان أسس الشراكة من أطراف متعددة، وتنفرد المملكة بتناول محور المعايير الدولية لشراكات ناجحة ومحور أخر عن التجارب المميز إنسانياً. وتقدم المالديف تصوراً عنوان ” نحو استراتيجية رقمية للعمل الخيري” .
الدورة التي تعقد تحت عنوان “ترابط دائم لأثر يبقى” ستشهد كلمات لممثلين عن الهلال الأحمر في المملكة العربية السعودية ودولة تركيا والصليب الأحمر الدولي وكلمة منظمة التعاون الإسلامي، مع مراسم تسليم واستلام رئاسة الاجتماع التشاوري.
ممثل الاتحاد الدولي للصليب الأحمر سيقدم ورقتي عمل الأولى تناقش آلية مرافقة الجمعيات في بناء القدرات في مجال الرقمنة والثانية بعنوان تجارب ميدانية لخطة الطوارئ. كما يتضمن جدول أعمال الدورة جلسة حوارية تتناول دور الجمعيات الوطنية في السياسات التنظيمية والإقليمية والدولية للجنة الإسلامية للهلال الدولي.