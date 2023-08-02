دشّنت «هيئة الأدب والنشر والترجمة» السعودية، الاثنين، باكورة مشروع «آلات البيع الذاتي للكتب» الذي يستهدف 6 محطات قطار بمختلف المدن، انطلاقاً من محطة قطار الشمال في الرياض، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية (سار).
ويتيح جهاز بيع الكتب الفرصة أمام المسافرين للاستفادة منه في شرائها ذاتياً، وذلك ضمن توجه الهيئة إلى توفير الكتب لجميع فئات المجتمع، وتعزيز إمكانية الوصول إليها بمختلف المواقع العامة، وتكريس الاهتمام بها والقِراءة لدى المجتمع.
ويندرج المشروع ضمن مبادرة «الكتاب للجميع» التي أطلقتها الهيئة لتسهيل رحلة الكِتاب من دار النشر إلى مكتبة القارئ، وتجديد وتنمية ممارسة القِراءة عبر مشاريع تزيد من تنوّع وانتشار منافذ البيع، وتُمكّن من اقتناء الكُتب بمختلف صيغها لجميع فئات المجتمع، والمساعدة على تحقيق أهداف المبادرة عبر إيجاد نقاط بيع متعددة في مختلف الأماكن بما يؤثّر إيجاباً على دُور النشر والكُتّاب.
ويأتي التعاون بين الهيئة و«سار» تحت مظلة اتفاقية بين وزارة الثقافة و«الخطوط الحديدية» شملت مجالات تعاون متعددة، منها الإسهام في إثراء تجربة الزائر الثقافية وتنويع مصادرها، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من «رؤية 2030»، الهادفة إلى تحويل الثقافة نمط حياة، وللنمو الاقتصادي.