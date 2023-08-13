اشاد سفير فلسطين في السعودية السيد باسم الاغا بما نحظى بخ فلسطين من الدعم والمساندة ، جاء هذا عقب تعيين سفير سعودي في فلسطين . هنا التفاصيل :
تقديم سعادة السفير د نايف السديري نسخه من أوراق اعتماده سفيراً للملكة العربية السعودية غير مقيم لدى دولة فلسطين وهذا تأكيد راسخ بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه فلسطين وعاصمتها القدس تواصلاً مع تلك المواقف منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود والأبناء البررة متوجين بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي النبيل .
وباستمرار الملك سلمان يؤكد للسيد الرئيس محمود عباس نحن معكم كنا ولا زلنا وسنستمر معكم لستم وحدكم نحن سندكم . وما يؤكد دائماً سمو الأمير محمد بن سلمان .
فلسطين وعاصمتها القدس والشعب الفلسطيني والشرعية الفلسطينية في صلب السياسة السعودية الداخلية والخارجية وما أعلنه الملك سلمان في قمة الظهران أن قمة القادة العرب قمة القدس ترسيخاً لمواقف المملكة .
وكذلك موقف سمو الأمير ولي العهد في قمة جدة عندما أعلن في كلمته أننا لسنا مع الأحلاف ونحن مع حسن الجوار ومع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية حلاً لقضية فلسطين وعدم التدخل في شؤون الغير .
وما تكليف السفير السعودي نايف السديري قنصلاً عاما بمدينة القدس وهذا تواصلاً مع التاريخ حيث كان في القدس قنصلية سعودية في حي الشيخ جراح قبل العام 1947 م .
وهذا الموقف أيضا رداً على من أعلن أن القدس عاصمة دولة الاحتلال ، ستبقى مواقف المملكة العربية السعودية قلعة فلسطين والعرب والمسلمين .
هناك حكاية دائماً اذكرها في الحل والترحال : عندما كان الملك سلمان في زيارة للجزائر وكان أميرا للرياض استقبل السفراء العرب في سفارة المملكة العربية السعودية فكان كل سفير يصافح الأمير وقال له سفير فلسطين في الجزائر بماذا أجابه الأمير سلمان : قال لسفير فلسطين الأمير سلمان سفير فلسطين في المملكة العربية السعودية ، هذه هي روح المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس والأبناء البررة متوجين بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ، فما بين فلسطين والمملكة العربية السعودية ما انزل في محكم تنزيله وما بين فلسطين والسعودية المجاهدين السعوديين على ارض فلسطين ومنة منهم خضب بدمائه تراب فلسطين وامتزجت دمائهم بدماء أبناء فلسطين ومنهم من جرح ومنهم من بقي حياً مستمراً برسالته الجهادية في المملكة العربية السعودية ملتحقاً بالجيش السعودي البطل .
ستبقى المملكة العربية السعودية الحصن المنيع للوطن العربي حاملة رسالة الانسانيه والإسلام .