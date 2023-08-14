صنعاء 13 أغسطس 2023 (شينخوا) وقعت الحكومة اليمنية اليوم (الأحد) على مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التي تديرها الحكومة، أن وزير النقل عبد السلام حميد، وقع اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة (خاضعة لسيطرة الحكومة).
وفقا للوكالة الرسمية، فإن “مذكرة التفاهم الأولية تنص على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب”.
كما تنص مذكرة التفاهم والتي سيجري التوقيع على الاتفاق النهائي عليها مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري، على جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وأشار الوزير حميد، الى أن “الاتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023 والخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة”.
من جانبه أكد المسؤول الأممي، أن “التوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية لليمنيين” حسب الوكالة الرسمية.