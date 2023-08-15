قال رئيس الوزراء الهندي اليوم الثلاثاء، إن بلاده تمر بنقطة تحول حاسمة، وإن لديها القوة لتشكيل النظام العالمي الجديد الذي ظهر في أعقاب الجائحة.
وأكد ناريندرا مودي في كلمة له أمام الأمة بمناسبة عيد الاستقلال الـ 77، بزوغ شمس “هند جديدة” تتمتع بمستقبل مشرق في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، حاثا المواطنين على استغلال الفرصة لتحقيق إمكانات البلاد، مبينا إن القرارات والتضحيات التي بذلت هذه الفترة ستؤثر على البلاد لمدة ألف عاما مقبلة.
وقال “اليوم لدينا ديموغرافيا وديمقراطية وتنوع، وهذه العوامل الثلاثة ستمكنا من تحقيق كل أحلام الهند”، مضيفا إن الخبراء في شتى أنحاء العالم يقولون إن الهند لا يمكن إيقافها الآن.
وفي خطابه الأخير له قبل انتخابات مجلس الشعب الهندي لعام 2024، بين ناريندرا مودي “أن تحررت الهند من عصر عدم الاستقرار، في 2014 كنا من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، واليوم مع جهود المواطنين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة أصبحنا خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهذا لم يتحقق بالصدفة”.