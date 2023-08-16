التقى ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العاصمة الصينية بكين عددا من رؤساء البنوك الصينية لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية في القطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية، وذلك ضمن زيارة وفد المملكة إلى الصين. وبحث الحقيل مع رؤساء بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسة لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، إضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان.
كما جرت مناقشة فرص التعاون المشترك واستكشاف نماذج التمويل المختلفة لمشاريع البنية التحتية في المملكة، معربا عن تطلعه إلى فتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار السعودي – الصيني، وتعزيز الشراكات مع البنوك والشركات الصينية المتخصصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.
ومن المقرر أن ينطلق ملتقى الأعمال السعودي – الصيني، في مدينة بكين اليوم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث يستعرض الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أجرى خلال الأيام الماضية مجموعة من الزيارات والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل، لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكان.
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