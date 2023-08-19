كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم عن بدء المرحلة الثالثة من خدمة “حافلات الرياض” ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، إحدى الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والعمراني في العاصمة، من خلال تطوير وسائل النقل العام في المدينة، وإحداث نقلة نوعية، تعزز قطاع النقل العام تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ولفتت الهيئة إلى أنه خلال أول 6 أشهر من إطلاق خدمة “حافلات الرياض” في شهر مارس من هذا العام تم تسيير قرابة 435 ألف رحلة، نقلت أكثر من 4 ملايين راكب.
وبإطلاق المرحلة الثالثة يصل إجمالي مسارات “حافلات الرياض” إلى 33 مسارًا، تُخدم من 565 حافلة، تغطي أكثر من 1611 محطة ونقطة توقف مختلفة، وتغطي 1284 كم من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كم.
ويواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
وتشتمل المرحلة الثالثة –إضافة للمسار الـ13- على خدمة الحافلات ذات المسار المخصص، الذي يمتد عبر طريق خالد بن الوليد لينضم إلى خدمة الحافلات ذات المسار المخصص، التي تم تدشينها من خلال المسار الـ11، الذي يمتد عبر طريق الملك عبدالعزيز وطريق صلاح الدين الأيوبي.