في إطار انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة والذي يتضمن اتخاذ القرارات بشأن ضم بعض المنظمات غير الحكومية كعضو استشاري بها، وبعد مباحثات دامت لأكثر من ثلاث سنوات تقرر اختيار اتحاد الإعلاميين العرب لضمه لعضوية الأمم المتحدة ليكون له الحق في المشاركة في جميع أحداث الأمم المتحدة والتصويت على أهم القضايا الدولية، حيث تعد منظمات المجتمع المدني الذراع الفعال والآمن الذي يسعى لتحقيق التوازن بين الحكومات والشعوب.
وجاءت هذه الخطوة لتكون اعترافا دوليا بأهمية دور الإعلام في تعزيز التواصل العالمي وتحقيق الاستقرار ودعم الشعوب، و بعد جهود متواصلة لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة واتحاد الإعلاميين العرب، تمت الموافقة على عضوية الاتحاد بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا الانضمام في سياق التفاعل المتزايد بين المؤسسات الإقليمية والدولية والتعبير عن أهمية المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلام .
وأكد الإعلامي د. أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب و المبدعين العرب بأن هذه الخطوة تعد إنجازا كبيرا وتعزيزا للتعاون الدولي، وأنه سيكون هناك تأثير إيجابي على الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الدولي وسبل التعاون فيما بين المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وعي إعلامي متطور.
ومن المتوقع أن يشهد انضمام اتحاد الإعلاميين العرب للأمم المتحدة تعاونا مثمرا وبناء مع الجهات الدولية المختلفة لتعزيز دور الإعلام في تحقيق التغيير الإيجابي ونشر الوعي حول القضايا الإنسانية والدولية الهامة.
وبهذا الإنضمام، يصبح اتحاد الإعلاميين العرب جزءًا من الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وتعزيز قيم الإنسانية والسلام.
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