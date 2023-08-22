بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في السعودية 1.92 مليون دونم، فيما كانت المساحة المحصودة 1.85 مليون دونم بكمية إنتاج بلغت 840 ألف طن لـ2021.
وجاءت منطقة جازان في صدارة المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالحبوب، إذ بلغت 498 ألف دونم، مشكلة 26 في المائة من الإجمالي.
ومن حيث المحاصيل، جاء محصول القمح أولا بين المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب، حيث بلغت مساحته 914 ألف دونم، وبلغت كمية الإنتاج المبيع 538 ألف طن بقيمة 716 مليون ريال، ليشكل بذلك 64 في المائة من إجمالي الحبوب خلال العام الماضي.
أما بالنسبة للمساحة المزروعة بالأعلاف فبلغت 2.08 مليون دونم بإنتاج بلغ 3.88 مليون طن، وجاءت منطقة الرياض الأولى بين المناطق الإدارية من حيث المساحة المزروعة بالأعلاف، إذ بلغت 851 ألف دونم.
وكان محصول البرسيم هو الأعلى من حيث المساحة المزروعة بالأعلاف، حيث بلغت 1.54 مليون دونم بإنتاج 2.78 مليون طن بقيمة إنتاج مبيع 2988 مليون ريال.
وفيما يخص الثروة الحيوانية، فقد بلغ إجمالي عدد الضأن داخل الحيازات الزراعية لـ2021 أكثر من تسعة ملايين رأس، حيث إن سلالة النعيمي الأعلى بين السلالات. وبلغ إجمالي عدد الماعز أكثر من ثلاثة ملايين رأس، أما أعداد الإبل فبلغ أكثر من نصف مليون رأس.
وبلغ إجمالي عدد أشجار النخيل في المملكة 36 مليون نخلة منها 28 مليون نخلة مثمرة عام 2021، وقد بلغت كمية إنتاج التمور في المملكة 1.6 مليون طن، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة، من حيث عدد أشجار النخيل، حيث بلغ العدد فيها أكثر من تسعة ملايين نخلة، وبلغت كمية الإنتاج المبيع 385 ألف طن بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
ومن بين أصناف النخيل احتل صنف الخلاص المرتبة الأولى من حيث عدد أشجار النخيل المزروعة في المملكة، حيث بلغ عدد أشجاره أكثر من تسعة ملايين نخلة منها سبعة ملايين نخلة مثمرة بكمية إنتاج بلغت 444 ألف طن، وإنتاج مبيع بلغ 387 ألف طن بقيمة ما يقارب ثلاثة مليارات ريال. أما بالنسبة إلى عدد الأشجار الدائمة “عدا أشجار النخيل” فقد بلغ عددها أكثر من 37 مليون شجرة، شكلت الأشجار المثمرة منها ما نسبته 77 في المائة، وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بعدد 18 مليون شجرة وبكمية إنتاج بلغت 437 ألف طن، وقد بلغ المبيع منه 430 ألف طن، بقيمة 1.7مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية صحيفة الاقتصادية
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