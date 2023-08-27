شاركت وزارة الثقافة بقائد فريق الكورال في الأوركسترا الوطنية للموسيقى والكورال، في أوركسترا مجموعة العشرين “كنز الألحان “Sur Vasudha””، التي أُقيمت اليوم في مركز تيسير التجارة بمدينة فاراناسي الهندية، والذي ضمّ موسيقيين من الدول الأعضاء والضيوف لمجموعة العشرين، في الدورة الحالية برئاسة الهند.
ويأتي هذا الحدث على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، وجاءت مشاركة وزارة الثقافة مع الدول الأعضاء والضيوف لمجموعة العشرين احتفاءً بالإرث الثقافي الموسيقي لدى هذه الدول.
بحيث تضمن العرض الأوركسترالي ألحاناً وآلاتٍ موسيقية لشعوب هذه الدول لتعزيز الاندماج، والتنوع الثقافي لإبراز شعار دولة الرئاسة “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”.