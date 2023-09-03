جدة – واس
ينظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” الأربعاء المقبل المنتدى الافتراضي “الخطاب الإعلامي لمكافحة الإساءة للمقدسات الدينية.. المصحف الشريف أنموذجاً”؛،وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، ووكالة الأنباء الباكستانية “APP”.
وسيبحث المنتدى تقديم تصور شامل عن الدور المناط بوسائل الإعلام في مكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى مناقشة أفضل السياسات التحريرية في التغطية الصحفية للأخبار المتعلقة بالإساءة إلى الرموز الدينية عموماً، والمصحف الشريف على جهة الخصوص.
ويأتي تنظيم المنتدى انطلاقاً من القرار الأخير الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن جريمة الإساءة لنسخ من المصحف الشريف، والذي عقد في 31 يوليو 2023، حيث أكد أنَّ هذه الأفعال تمثل تجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، داعياً إلى ضرورة احترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر.
وأوضح المدير العام المكلَّف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي محمد بن عبدربه اليامي، أنَّ المنتدى سيسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالإساءة إلى المقدسات، مع توضيح الإشكاليات المتعلقة بـ”حرية التعبير” وبيان أنَّ هذه الحرية لا تشمل المساس بالمصحف الشريف وغيره من الرموز الدينية.
وأشار اليامي إلى أنَّ المنتدى سيعمل أيضاً على توثيق العلاقة بين المؤسسات الدينية الدولية ووسائل الإعلام العالمية، ولا سيما وكالات الأنباء، في مكافحة الكراهية والإساءة للمقدسات، وذلك من خلال استكشاف فرص التعاون بين الجانبين، والتوافق حول خطاب إعلامي يراعي مقتضيات التعددية الثقافية، والحساسيات الدينية لدى الجمهور، ويسهم في نشر التعايش والتسامح.
من جهته دعا اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” الإعلاميين والمثقفين في دول منظمة التعاون الإسلامي إلى حضور المنتدى والاستفادة من مداولاته التي ستبث على الرابط الآتي: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YiGMvUY1SUeK-I8z8CC-bw#/registration