القاهرة 11 سبتمبر 2023 (شينخوا) أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” اليوم (الاثنين) ورشة العمل الإقليمية في مجال تنفيذ مشروعات مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
وتستمر ورشة العمل التي بدأت بالقاهرة خلال الفترة من 11 – 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وعدد من الخبراء الدوليين.
وأكد وزير الزراعة المصري الدكتور السيد القصير، في كلمته خلال الورشة، أهمية مبادرة الفاو في تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الأثار السلبية في ظل التحديات القائمة على طول سلسلة القيمة الكاملة متضمنة الإنتاج الأخضر والمعالجة الخضراء والتسويق الأخضر.
وأشار القصير في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية باختيار البلح والتمر المصري كمنتج له أولوية، منوها إلى أن مصر تعد أكبر منتج للبلح والتمر على المستوى العالمي، حيث يبلغ انتاج مصر السنوي نحو 1.8 مليون طن أي ما يعادل 19% من الإنتاج العالمي و24% من الإنتاج العربي.
ولفت إلى سعي مصر لتنفيذ مخطط للتوسع في زراعة أصناف ممتازة من النخيل، بإضافة حوالي 5 ملايين نخلة حتى عام 2025، لتحقيق نقلة شاملة في انتاج التمور قائمة على التطوير الأخضر والمستدام لمنظومات الإنتاج والتعبئة والتصنيع والتصدير.
من جانبه، قال ممثل الفاو في مصر نصر الدين حاج أمين، إن مبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية”، تساعد الدول على الاستفادة من إمكانياتها وتحديد المنتجات الزراعية الخاصة التي تتكيف مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث الوطني والثقافي، من خلال وضع نماذج للإنتاج والتوزيع والتسويق، مع التركيز على أصحاب الحيازات الصغيرة، مما يضمن تحسين الوصول إلى الأسواق المستقرة وفرص عمل.
ولفت حاج أمين في كلمته إلى أن قطاع الزراعة والغذاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه عددا من التحديات من بينها، تحسين الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة نوعية وانتاجية وتنوع المنتجات الزراعية الخاصة.
بدوره، أكد اللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري للمشروعات الصناعية، أن الوزارة تولي قطاع التمور اهتماماً كبيراً، مشيرا إلى قيامها بإنشاء لجنة قومية لتطوير قطاع التمور بمصر، واصدار الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بهدف السعي الى تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على التطوير السريع والمستدام.
وأشار هلال في كلمته إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور بمصر يبلغ 142 مصنعاً ومحطة تعبئة، كما يبلغ عدد مصدري التمور حوالي 24 مصدرا.