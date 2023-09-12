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12/09/2023   3:28 م

وزير الإعلام يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”

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الرياض 27 صفر 1445 هـ الموافق 12 سبتمبر 2023 م واس
رفع معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري , شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأكد معالي وزير الإعلام أن القرار يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محليًا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة. كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات , وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم تنظيم الإعلام تحت مظلة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي.

وزير الإعلام يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”

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