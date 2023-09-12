الرياض 27 صفر 1445 هـ الموافق 12 سبتمبر 2023 م واس
رفع معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري , شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – , بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأكد معالي وزير الإعلام أن القرار يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محليًا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة. كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات , وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم تنظيم الإعلام تحت مظلة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي.
- وزارة الثقافة تستعد لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان “أجا وسلمى” بحائل .. أكتوبر المقبل
- وزير الإعلام يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام”
- خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء وصدور قرارات
- “الفاو” تطلق ورشة عمل إقليمية بالقاهرة لمبادرة “بلد واحد منتج واحد ذو أولوية” في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا
- مجلس الوزراء المصري ينفي فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين من مختلف دول العالم
- مجلس وزاري تحت مسمى “وزراء الأمن السيبراني العرب” بجامعة الدول العربية
- خبير بريطاني “الزلازل لا تقتل الناس، إنما طُرق البناء هي التي تفعل
- خالد العناني مرشحا عربيا لمنصب مدير عام اليونسكو
- نيابةً عن الملك.. نائبِ أميرِ مكة يكرم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن
- الأنشطة غير النفطية تنمو بمعدل 6.1٪ خلال الربع الثاني من عام 2023م وتقود الاقتصاد السعودي إلى تحقيق نمو قدره 1.2٪