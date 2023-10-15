بكين 14 أكتوبر 2023 (شينخوا) أعربت الصين عن استعدادها للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع الجامعة العربية والدول العربية، وبذل جهود للمساعدة في إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها، حسبما ذكر مبعوث الصين الخاص لشؤون الشرق الأوسط يوم الجمعة.
وجاءت تصريحات تشاي جيون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضايا الشرق الأوسط، أثناء عقده اجتماعا مجمعا مع مبعوثين دبلوماسيين لدى الدول العربية في الصين ومع مدير مكتب تمثيل الجامعة العربية في الصين.
وعرض الجانب العربي الموقف الذي استدعى عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع بين فلسطين وإسرائيل، حيث أوضح أن العدوان الإسرائيلي الأخير على فلسطين تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الجانب الفلسطيني.
وأضاف أن الوضع الإنساني في فلسطين في الوقت الراهن خطير للغاية، وأن الإجراءات الإسرائيلية ذات الصلة تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأشار الجانب العربي إلى أن المجتمع الدولي مسؤول عن اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف التوتر، وتعزيز استئناف محادثات السلام، وحماية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب عن بالغ تقديره وشكره للصين لموقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية، كما أعرب عن أمله في أن تواصل الصين لعب دور إيجابي وبنّاء في هذا الشأن.
وبدوره، قال تشاي إن الصين تشعر بالأسى جراء تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مضيفا أن الجانب الصيني يعارض إيذاء المدنيين ويدين الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.
وفي معرض إشارته إلى حتمية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، وحماية المدنيين، وتوفير الظروف الضرورية لتخفيف الأزمة الإنسانية، قال المبعوث الصيني إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعزز بجدية الشعور بالحاجة الملحة لتعزيز حل القضية الفلسطينية والعودة إلى الأساس الصحيح لحل الدولتين، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.
وتابع قائلا إن الصين تدعم الدور المهم للجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية، معربا عن استعداد بلاده في المرحلة المقبلة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع الجامعة العربية والدول العربية، ومواصلة الانخراط مع الأطراف المعنية، وبذل جهود دؤوبة للمساعدة في إعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها.
واختتم تشاي قائلا إن “الصين ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني”.