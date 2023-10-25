25/10/2023   9:23 ص

مؤتمر البصريات السعودي الثامن تنطلق غدًا في الرياض

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الرياض 10 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 25 أكتوبر 2023 م واس
تنطلق في الرياض غدًا فعاليات مؤتمر البصريات السعودي الثامن خلال المدة من ٢٦ – ٢٨ أكتوبر الجاري, بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا من مختلف الدول وأكثر من 80 ورقة علمية.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد سنويًا إلى بحث آخر المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويره، بمشاركة متحدثيين مختصين من داخل المملكة وخارجها،وسيضم ورش عمل متنوعة، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بمجال البصريات.
وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب هو الأكبر من نوعه و يضم أحدث ماتوصلت له التكنولوجيا والتقنية في مجال البصريات وعلوم الرؤية بمشاركة عدد من الجهات والشركات المتخصصة في البصريات.
وسيستهدف المؤتمر المتخصصين في مجالي البصريات والوقاية من العمى.
ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل فحص وعلاج أمراض القرنية وتصحيح العيوب الانكسارية, واستعراض آخر المستجدات في ضعف النظر الشديد وتأهيلهم،وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية.

مؤتمر البصريات السعودي الثامن تنطلق غدًا في الرياض

علوم واختراعات
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