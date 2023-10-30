مقديشو 29 أكتوبر 2023 (شينخوا) افتتح بنك زراعات كاتيليم التركي فرعا له في العاصمة الصومالية مقديشو، ليصبح بذلك أول بنك دولي يعمل في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا منذ أكثر من خمسة عقود، حسبما أعلن البنك المركزي الصومالي يوم الأحد.
وأشار البنك المركزي الصومالي إلى أن تشغيل أول بنك أجنبي في الصومال سيعزز القطاع المالي في البلاد من خلال زيادة الفرص الاقتصادية والأعمال التجارية بين البلاد وشركائها التجاريين.
وذكر البنك المركزي الصومالي في بيان صدر في مقديشو أن “الفرع الجديد لبنك زراعات كاتيليم في الصومال من المتوقع أن يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للشركات، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية”.
وقد منح البنك المركزي الصومالي في يوليو 2022 رخصتي تشغيل إلى بنكين دوليين — زراعات كاتيليم وبنك مصر — بعد عملية واسعة النطاق لتقديم الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن زراعات كاتيليم هو بنك مشاركة مملوك للدولة، وعضو في مجموعة زراعات المالية التي تعمل في 20 دولة مختلفة ولها 15 شركة تابعة و27 فرعا في الخارج.
من جانبه قال عبد الرحمن محمد عبد الله، محافظ البنك المركزي الصومالي، “يسرنا أن نرى تشغيل فرع لبنك زراعات كاتيليم في مقديشو. فذلك دليل على نجاح إصلاحات القطاع المالي في الصومال، ومواصلة تعزيز الفرص أمام الاستثمار والتنمية”.
وذكر عبد الرحمن محمد عبد الله أن البنك المركزي الصومالي ملتزم بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الصومال وبناء نظام مالي قوي ومستقر، مضيفا بقوله “نتوقع أن يضيف البنك الجديد قيمة إلى تنمية القطاع المالي في الصومال ويسهم في نمو اقتصادنا”