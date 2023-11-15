سول 15 نوفمبر 2023 (شينخوا) طورت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب وذات قوة دفع عالية للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم (الأربعاء).
وقال التقرير إن صناعة الصواريخ في البلاد أجرت بنجاح الاختبارات الأرضية الأولى لمحركات المرحلتين الأولى والثانية في 11 و14 نوفمبر على الترتيب.
وأضاف أن الاختبارات الأخيرة كانت تهدف إلى تقييم المواصفات الفنية للمحركات المطورة حديثا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وذكرت الوكالة أن الاختبارات كانت “عملية أساسية لمواصلة تعزيز القدرات الهجومية الاستراتيجية للقوات المسلحة لكوريا الديمقراطية في ضوء البيئة الأمنية الخطيرة وغير المستقرة التي تواجه البلاد والوضع العسكري المستقبلي في المنطقة”.