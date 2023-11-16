أبوظبي 02 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 16 نوفمبر 2023 م واس
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا” مؤتمرها الـ 50 أمس بأبوظبي، بمشاركة رئيس وكالة الأنباء السعودية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية “فانا”، فهد بن حسن آل عقران، ورؤساء ومديري الوكالات الأعضاء بالاتحاد، تزامنًا مع انعقاد النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023.
وشهدت الجمعية العمومية انتقال رئاسة الاتحاد من وكالة الأنباء السعودية إلى وكالة الأنباء الإماراتية.
وعرض الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار تقريرا عن نشاط “فانا” للعام 2023 – 2024، وما قام به الاتحاد من دورات تدريب لموظفي الوكالات الإخبارية العربية، بالإضافة إلى الدراسات التي وضعها لتحسين أداء الوكالات.
وناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تهم وكالات الأنباء وتطورها؛ ولاسيما التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ودوره في صناعة المحتويات الخبرية، وكيفية الاستفادة منه.
وبحث المشاركون تأسيس أقسام جديدة بوكالات الأنباء تعنى بالمناخ والاحتباس الحراري، والتلوث، وصفر نفايات والطاقة الخضراء، وكذلك أقسام تصدر تقارير تهم الطفل العربي ومراحل طفولته.
كما تمت مناقشة إقامة علاقات بين وكالات الأنباء العربية ومجموعة وكالات أنباء دول آسيا الوسطى.
وأكد رؤساء الوكالات الأعضاء في الاتحاد مواصلة العمل والتطوير لمواكبة المتغيرات الجديدة، وتشكيل لجنة لتطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية، ليتمكن من تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية كل عام.
وتم انتخاب وكالة الأنباء الكويتية نائبًا أول للرئيس، ووكالة الأنباء المغربية نائبًا ثانيًا، كما تم انتخاب بقية أعضاء هيئة الأمانة العامة من وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الأردنية، ووكالة الأنباء العمانية، ووكالة الأنباء الليبية، لمدة سنتين.
وأقر المشاركون الحساب الختامي للاتحاد لعام 2023، واعتماد الميزانية العامة لعام 2024م.
ويستكمل المجتمعون اليوم الخميس اجتماعاتهم بتوزيع الجوائز على الوكالات الفائزة في مختلف مسابقات “فانا”.
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