الرياض 07 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 21 نوفمبر 2023 م واس
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية.
ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.
ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط: (www.gaft.gov.sa) والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.
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- “التجارة الخارجية” تعلن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)
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