إسلام آباد 24 نوفمبر 2023 (شينخوا) تقدمت باكستان بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، قائلة إنها مجموعة مهمة من الدول النامية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية.
وفي مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الخميس، قالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بالوش “إننا اتخذنا هذا القرار بعدما لاحظنا إعلان مجموعة بريكس انفتاحها على التعددية الشاملة”.
وذكرت المتحدثة أنه من خلال الانضمام إلي بريكس، يمكن لباكستان لعب دور مهم في تعزيز التعاون الدولي والنهوض بالتعددية الشاملة على نحو أكبر.
وأضافت أن بلادها تتمتع بعلاقات وديّة مع معظم أعضاء مجموعة بريكس وكذلك مع مجموعة الدول المدعوة حديثا للانضمام إلى بريكس، قائلة “نأمل أيضا أن تمضي مجموعة بريكس قدما في طلب باكستان بما يتماشى مع التزامها بالتعددية الشاملة”.