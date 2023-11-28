الرباط 14 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 28 نوفمبر 2023 م واس
دشّنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالعاصمة التشادية إنجامينا اليوم، مركزها التربوي الإقليمي، بحضور المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، ووزير التربية الوطنية وترقية المواطنة التشادي، موسى خدام، ومجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات التشادية.
وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط، أن الدكتور المالك أبرز بالمناسبة توجه المنظمة إلى التوسع في إنشاء مراكز إقليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في دولها الأعضاء وغير الأعضاء، في إطار حرصها على تقديم برامج وأنشطة بطريقة مباشرة لفائدة مجتمعات العالم الإسلامي، مقدمًا الشكر إلى جمهورية تشاد على الاهتمام البالغ بتطوير التعليم العربي، وإلى مؤسسة قطر الخيرية التي دعمت بناء هذا المقر الجديد.
وسيعمل المقر الجديد للإيسيسكو على تعزيز الثنائية اللغوية (عربي- فرنسي) في البلاد، ودعم البنية التحتية في المجال التربوي، بما يضمه من تجهيزات ومرافق عصرية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية
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