الرياض 28 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 12 ديسمبر 2023 م واس
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، معرض ” جسور ” في نسخته الثالثة، والذي سيقام بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء خلال الفترة من 13 وحتى 31 ديسمبر 2023م.
ويضم المعرض عددًا من الأركان المتنوعة منها ركن يهتم بإبراز العلاقات التاريخية بين المملكتين وجهودهما في العناية بالمسلمين في العالم، وركن لعرض المخطوطات والمؤلفات الإسلامية النادرة، والصور والأفلام الوثائقية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وركن يعرض نماذج وصور للمساجد التاريخية، والمسابقات القرآنية، وجماليات الخط العربي، ورحلة الحج الافتراضية، كما يتيح المعرض تجربة زيارة الحرم المكي افتراضياً عبر تقنية (VR) من خلال جناح مكتبة مكة المكرمة، كما يضم المعرض ركن التمور والضيافة.
وسيقام على هامش المعرض ثلاث ندوات، الأولى: ندوة التكامل المعرفي بين علوم القرآن والعلوم الأخرى، والثانية: ندوة حول التراث الإسلامي، والثالثة: ندوة التأطير الديني والتحولات الرقمية.
الجدير بالذكر أن المعرض أقيم في نسخته الأولى في مملكة تايلند، وفي نسخته الثانية في جمهورية ألبانيا.. ويحط رحاله الآن في المغرب الشقيقة في نسخته الثالثة وسيفتتح أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع.
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