الرياض 29 جمادى الأولى 1445 هـ الموافق 13 ديسمبر 2023 م واس
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، إن المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي نظمته الوزارة اليوم في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض، يأتي رغبة من المملكة في مناقشة قضايا سوق العمل على مستوى العالم، ومعالجة التحديات التي تفرضها التغيرات التقنية وأهمية تطوير القدرات البشرية، نتيجة استشعار المملكة لمسؤولياتها كدولة مؤثرة على مستوى المجتمع الدولي.
واستعرض معاليه خلال مؤتمر صحفي، التجربة السعودية في استحداث الوظائف، مؤكدا أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص قفز من (1.7) مليون إلى (2.3) مليون، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل من (17%) إلى (35.5%)، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية 2030 المحددة بـ (30%)، مضيفا أن قرارات التوطين للمهن والأنشطة ساهمت في خلق حوالي 260 ألف وظيفة، من أبرزها ارتفاع معدل السعوديين في المهن الهندسية من (40,000) إلى (70,000)، والمهن المحاسبية من (39,000) إلى (103,000).
وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل محليا وعالميا، وما يشكله من تحديات حالية ومستقبلية، قال معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “إن المملكة من أوائل الدول التي سعت لبحث تأثيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، والمؤتمر اليوم دليل على ذلك”، مشيرا إلى أن المملكة سعت فعلا إلى سد فجوة المهارات في زمن الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل، من خلال 8 مبادرات كبرى، أهمها، إطلاق الحملة الوطنية للتعهد بالتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود الالتزام بالتدريب إلى (1,155,000) فرصة تدريبية حتى نهاية عام 2025، وكذلك بناء إطار وطني للمهارات والمعايير المهنية، وإطلاق 12 مجلساً قطاعياً لتعزيز المهارات في عدد من القطاعات الحيوية، مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكان معالي الوزير الراجحي، قد زار معرض “العمل في السعودية” الذي أقيم على هامش المؤتمر، وضم أجنحة عدد من الجهات التي تتكامل فيما بينها للعمل على تطوير منظومة العمل في السعودية، حيث ضم المعرض أجنحة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومنصة “قوى” لتوثيق العقود الإلكترونية، ومنصة “مساند” للاستقدام، وتطبيق “أجير” لخدمات الصيانة، وشركة “عمل المستقبل”، وبنك “التنمية الاجتماعية”.
واحتضنت الرياض صباح اليوم، أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، بحضور أكثر من 6000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا
- اليونيسف: ربع الأسر في لبنان تتوقف عن تعليم أطفالها مع تفاقم الأزمات في البلاد
- وزير الموارد البشرية: المؤتمر الدولي لسوق العمل يأتي نتيجة استشعار المملكة لمسؤولياتها كدولة مؤثرة عالميًا
- وزير الصحة السعودي يسلم التعاونية 4 جوائز
- الصناعة والثروة المعدنية” تعلن تفاصيل النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي
- هلا التويجري : المملكة تواصل جهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
- وزارة الشؤون الإسلامية تنظم معرض “جسور” في نسخته الثالثة بالمغرب
- علماء أستراليون يختبرون بنجاح أول نظام لمراقبة جودة المياه في العالم
- «بكين» تستضيف مؤتمر الاستثمار الصيني – السعودي يوم الثلاثاء المقبل
- جامعة أمّ القُرى تنظم ملتقى “متَّحدون”
- الجامعات السُّعوديَّة تنظِّم ملتقى خريجي مؤسَّسات التَّعليم العالي غير السُّعوديين