تشهد الكرة الأرضية غدًا الأحد اقتران القمر وكوكب زحل، حيث يرى القمر مقترنًا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية).
وبحسب المعهد القومى للبحوث الفلكية، يكون القمر وزحل متجاورين في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم، ويظلان مرئيين حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساء تقريبا.
وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية هي البعيدة عن التلوث الضوئي (السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال).
وأشار تادرس إلى أنه ليست هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض، فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.
المصدر بوابة الاهرام