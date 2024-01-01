تعتزم ملكة الدنمارك مارجريت الثانية التنازل عن العرش في 14 يناير، حسبما قالت الملكة البالغة من العمر 83 عاما في خطابها المتلفز اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الجديد.
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